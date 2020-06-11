«الصحة»: وصول 300 طبيب وممرض وفني من الكوادر العالقة في الهند

بدأت وزارة الصحة بإعادة أول دفعة من كوادرها الصحية العالقة في الخارج، حيث وصل إلى البلاد 300 من الجنسية الهندية من «الأطباء – الممرضين – الفنيين» الذين كانوا عالقين في الهند، على أن يتم إعادة دفعات أخرى خلال الأيام المقبلة.

جاء هذا بناء على تعليمات وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة والخدمات المساندة د. محمد الخشتي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات م. عبدالعزيز الطشه.

وقامت وزارة الصحة بفحص الكوادر الصحية القادمة من الهند في المطار عبر أخذ مسحات طبية لهم، ونقلهم لسكن مخصص لهم في مدينة جابر الأحمد.

وكان في استقبالهم كل من مدير إدارة الخدمات التمريضية سناء تقدم ومدير إدارة الخدمات العامة محسن الرشيدي واستشاري الأنف والأذن والحنجرة د. أحمد الرشيدي.