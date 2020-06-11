إعادة تشغيل شبرة اتحاد المزارعين في «الأندلس – الرقعي»

بشّر عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين رئيس لجنة تسويق المنتج المحلي مبارك عوض غازي الدماك، المزارعين وجموع المستهلكين بإعادة تشغيل شبرة اتحاد المزارعين في منطقة الأندلس بعد ثلاثة أشهر من قفلها بقرار من وزارة التجارة أسوة بسائر أسواق الخضار والفواكه الموازية في الكويت للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وقال المزارع مبارك الدماك، “لقد قمنا بإعادة تشغيل الشبرة الحيوية للمزارعين المنتجين والمستهلكين قبل أيام بعد موافقة وزارة التجارة، لكن بحلة جديدة، فقد قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المزارع عبدالله الدماك بتحسينات وتعديلات وترتيبات جديدة، فقام الاتحاد بترميم وتكييف محكم، لتغدو الشبرة من أفضل الأسواق لتسويق المنتجات الزراعية المحلية”، مبيناً أن أولوية التسويق في الشبرة للمنتج المحلي الطازج، وإن لم يتوفر المحلي يسمح بعرض المستورد، ولا سيما من الفواكه لتشجيع المستهلك على أن يترّدد على الشبرة يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وتسهيل حصوله على ما يحتاجه وأسرته من مكان واحد بأسعار معقولة.

وفي ختام حديثه، عبَّر المزارع مبارك الدماك عن تفاؤله بمستقبل الزراعة في الكويت، “أراه مستقبلاً واعداً وزاهراً.. فقد بيَّنت أزمة كورونا للحكومة وللشعب أنه لا يفيد البلاد سوى المنتج الوطني، وجعلت المسؤولين يلتفتون أكثر لى إيلاء الزراعة المحلية اهتماماً أكبر، فالزراعة المحلية من حسن إلى أحسن وتعزيز دور المزارع الكويتي في مناطق الزراعة كلها مستمر، وأتوقع حال تشغيل الدوائر الحكومية، ولو جزئياً آخر هذا الشهر، قراءة لائحة دعم جديدة ليتحقق فيها الوعد الحكومي بزيادة الدعم من حيث الكمية والقيمة”.