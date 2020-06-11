«مؤسسة البترول»: تأجيل تطبيق تعديلات نظامي تقييم الأداء السنوي والمكافأة التشجيعية للعاملين بالقطاع النفطي

أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية «بالوكالة» في مؤسسة البترول الكويتية احمد الحمد تعميماً يقضي بتأجيل تطبيق التعديلات على نظامي تقييم الاداء السنوي والمكافأة التشجيعية للعاملين بالقطاع النفطي.

وأوضح الحمد انه بناءاً على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول تم تأجيل تطبيق التعديلات التي كان مقرراً تطبيقهما للسنة المالية 2020/2021 ليتم العمل بهم اعتباراً من السنة المالية 2021/2022 على ان يستمر تطبيق الانظمة المعمول بها حالياً «قبل التعديل» للسنة المالية الحالية.

ويذكر ان المكافأة التشجيعية للعاملين في القطاع النفطي عن السنة المالية «2018 /‏2019» من نصف راتب إلى 4 رواتب كحد اقصى، ويتم تحديدها وفقاً لمعادلة محاسبية تستند إلى تقييم أداء العامل، ومساهمته في النتائج السنوية لشركته، أو القطاع الذي يعمل فيه، إلى جانب تقييم الدور المتميز الذي قام به طيلة العام لتحقيق الإستراتيجية السنوية للمؤسسة والجهة التي يعمل بها.

وهذه المكافأة تعتبر نوعاً من التحفيز لا سيما وأن موظفي النفط يعملون وفقاً لأنظمة إدارية عالمية دقيقة تضعهم تحت ضغوط كبيرة، وأنظمة محاسبية محكمة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تحفيز متدرج وفقاً لدرجة الأداء.

يشار إلى أن المكافأة تتوقف على الميزانية وعدد المستفيدين وتحدد بناءا على التقييمات الثلاثة الرئيسية للأداء، سواء القطاع، أو الشركة، أو الشخصي، في حين تقدر مصادر عدد المستفيدين منها نحو 60 في المئة من العاملين.