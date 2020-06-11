الوزيرة العقيل تثمن جهود مؤسسات الدولة في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد

– التقدم الذي حققته الكويت بمؤشر الأداء البيئي العالمي نتيجة حسن التعامل مع السياسات الجديدة لـ«هيئة للبيئة»

ثمنت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل جهود مؤسسات الدولة الحكومية والاهلية والتطوعية العاملة في تحسين الأوضاع البيئية في البلاد الذي نتج عنه التقدم الملحوظ لموقع الكويت على الصعيد الدولي.

وقالت العقيل في بيان صحفي اليوم الخميس إن التقدم الملحوظ الذي حققته الكويت أخيرا بمؤشر الأداء البيئي العالمي جاء نتيجة حسن التعامل مع السياسات الجديدة للهيئة العامة للبيئة وفق قانون حماية البيئة «رقم 42 لسنة 2014» وتعديلاته.

وأعربت عن شكرها للعاملين في الهيئة العامة للبيئة على جهودهم التي انعكست بشكل إيجابي لتبرز جانبا من التطور في إدارة الشأن البيئي في البلاد متمنية استمرار هذا التطور والتحسن للوضع البيئي للكويت على المستويات العربية والاقليمية والعالمية.

يذكر أن دولة الكويت سجلت قفزة نوعية على مؤشر الأداء البيئي العالمي بحسب مركز البيئة التابع لجامعة «ييل» الأمريكية متقدمة 14 مرتبة لتحتل المركز الثاني عربيا وال47 عالميا من أصل 180 دولة خاضعة للتقييم بعد أن شغلت المركز ال61 عام 2018.

ويركز هذا التصنيف على مؤشرات الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي وكل ما يتعلق بالاستدامة.