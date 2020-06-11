«بيت الزكاة» يعفي المستأجرين المتضررين من دفع الإيجارات في عقاراته

أعلن المدير العام لبيت الزكاة محمد العتيبي، اليوم الخميس، أن «البيت» قرر إعفاء المستأجرين من القيمة الإيجارية في العقارات التابعة له.

وقال العتيبي، إن «البيت» قرر إعفاء مستأجري الوحدات التجارية من سداد القيمة الإيجارية طوال فترة عدم مزاولة نشاط الأعمال وفق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأوضح أنه في حال مزاولة النشاط سيتم خصم ما نسبه 25 بالمئة من قيمة الإيجار الشهري حتى تاريخ 30 سبتمبر المقبل على أن يقدم المستأجر ما يثبت الضرر أو الإيقاف.

وأضاف أنه تم تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المستأجرة في عقارات بيت الزكاة بنسبة 25 بالمئة لمدة ستة شهور من 1 ابريل 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 على أن يقدم المستأجرون ما يثبت عدم حصولهم على أي رواتب خلال فترة الإعفاء.

وذكر أن الدور الريادي لبيت الزكاة في مجال العمل الخيري والإنساني حتم عليه المساهمة قدر الإمكان في رفع العبء عن كاهل بعض المستأجرين في عقاراته سواء كانت هذه الوحدات المستأجرة استثمارية أو سكنية.

وأفاد أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على كافة مناحي الحياة ودخول العديد من القطاعات التجارية مرحلة الركود الاقتصادي.

وذكر أن القرار يأتي كذلك نتيجة تضرر الكثير من العاملين في القطاعات التجارية والأعمال المرتبطة بها نظرا للاجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء مثل إغلاق المحلات التجارية وتقنين الحركة والحظر الجزئي مما أدى لتعذرهم عن سداد الإيجارات الشهرية للوحدات المؤجرة لهم في محفظة بيت الزكاة الاستثمارية.