مركز لندن للبحوث: يجب الاستنفار لعالم جديد بعد «كورونا»

دعا مركز لندن للبحوث والاستشارات والتدريب إلى استنفار الدول عبر حكومات ومؤسسات للتعاطي مع مختلف القضايا بعد زوال جائحة كورونا، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والتأهب لعالم جديد تكون فيه المعرفة هي المرتكز الأساسي للتقدم والنمو.

وقال مدير عام المركز محمد عبد العزيز في مؤتمر صحافي عقب اختتام المؤتمر الدولي التاسع، “حاز مركز لندن نصراً جديداً بتوقيعه عقوداً تخول له رخصة الكورسات التدريب المتميزة المعتمدة من المؤسستين “Continuing Professional Development «CBD» – «PTE» Provider of Training Excellence”.

وأشار عبد العزيز إلى أن المركز كان يختتم مؤتمره الدولي التاسع عبر الفضاء الإلكتروني وتزامن معه قيام إدارة التدريب في لندن برئاسة د. يعقوب الشايع بتوقيع العقود الجديدة للتدريب، موضحاً أن هذه الجهات تعد مؤسسات بريطانيا عليا في التدريب، تعتمد وتوثق إصدار الشهادات التدريبية الدولية، وبذلك يصبح مركز لندن مصدراً للمتدربين العرب للحصول على العديد من المهارات عبر البرامج التدريبية الدولية الموثقة والضرورية لرفع مستوى الأفراد على الصعيد الشخصي والمؤسسي من موظفين ومهنيين وأكاديميين، عبر خدمات المنصات الافتراضية وعلى أيدي خبراء في شتى التخصصات في مجال التدريب.

وقال عبد العزيز، “ترتكز هذه البرامج التدريبية على اتباع نهج حديث متعدد الأبعاد لضمان جودة الخدمة، ومن ثم سيكون المتدرب معها على موعد مع التطور الكبير في الأداء والترقي بالعمل وسد الثغرات المعرفية”.

وأوضح عبد العزيز، أن العالم ما بعد جائحة كورونا سيشهد تغيرات حياتية كبرى على مختلف الصعد، لذلك ارتأى مركز لندن أن يكون متواجداً في هذه المساحة ليسهم في مواكبة التطورات العالمية لاسيما في ممارسة حياتنا الطبيعية ما بعد كورونا.

وأضاف عبد العزيز، “يتوجب على المؤسسات والهيئات الحكومية أن تعيد استراتيجيتها من جديد لتستعد للتعاطي مع مختلف الظروف فيما بعد الجائحة والسعي بقوة لتطوير مهارات الأفراد والموظفين “online”، وكذلك لاكتساب الخبرات الجديدة واللازمة لرفع مستوى العمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد وزيادة الإنتاج ونجاح العمل.

وتابع عبد العزيز، “وعلى هذا النحو يخوض مركز لندن للبحوث سبيلاً جديداً للتعاطي مع الأزمة العالمية مستنفراً كل طاقاته وخبرات المنتسبين له من المدربين والباحثين والعلماء في كافة الدول لمواكبة التطورات الحالية، وفي السبيل إلى ذلك كان لابد من الحصول على الاعتمادية الدولية في التدريب، خاصة في الكورسات القصيرة وبرامج التدريب المعتمدة عالميا CPD وPTE، وقام بتوقيع العقود اللازمة لذلك ونسق أهم الكورسات المطلوبة عالميا بكوادر علمية عالمية من أصحاب الشهادات، وستنظم الكورسات عن طريق الفضاء الالكتروني عبر منصة google meet أو بالحضور الشخصي للكادر التدريبي العلمي لمكان إعطاء الكورسات والتدريب بحسب طلب المؤسسات في كافة الدول”.

وقال عبد العزيز، “سيبدأ المشروع التدريبي الجديد في بريطانيا وبلجيكا في الغرب أما في المنطقة العربية فهناك تواصل مع عدة دول منها السعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر”.

وأثنى عبد العزيز، على الجهود الحثيثة لمدير إدارة التدريب في المركز من بريطانيا الدكتور يعقوب الشايع الذي يباشر المشروع التدريبي للمركز عن كثب وتواصل مع كافة الدول الشريكة.