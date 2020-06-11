وزير الخدمات أطلع على خطة عمل مؤسسة الموانئ

عقد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص اجتماعا مع قياديي مؤسسة الموانئ اطلع خلاله على خطة عمل مؤسسة الموانئ الكويتية.

وقال الحريص في تصريح صحافي، اليوم الخميس، على هامش الاجتماع «اطلعت على عرض مرئي مقدم من المسؤولين في المؤسسة تضمن شرحا مفصلا للخطة الإدارية التي ستتبعها الإدارة لعودة العمل الرسمي وفقا لما جاء به قرار مجلس الوزراء بشأن مراحل خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد».

وأكد الحريص أنه تفقد بعد الاجتماع وصول شحنات التعقيم الصينية «sANy» الخاصة بتعقيم مرافق الموانئ الكويتية والتي قامت مؤسسة الموانئ بشرائها مؤخرا من الجمهورية الشعبية الصين.

وأوضح الحريص أن هذه الآليات ستعمل على تعقيم الموانئ الكويتية كافة، ولن يقتصر عملها على حدود الموانئ ومرافقها فقط بل سيتم استخدامها في تعقيم مناطق وشوارع الكويت، مبينا أنها ستجوب شوارع الكويت خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم العمل بها من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة عن هذا الجانب.

وأشار الحريص إلى أن استيراد هذا النوع من الشاحنات يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها المسؤولون في المؤسسة منذ بداية كوفيد 19، بالإضافة إلى هذه الجهود تأتي هذه الخطوة كمبادرة وطنية من المؤسسة ومسؤوليها لمشاركة الجهات المختصة في تعقيم مناطق الكويت وذلك من خلال تسخير تلك الآليات لتجوب مناطق الكويت مؤديه عملها بنشر مواد التعقيم بكافة شوارع الكويت.

وأكد الحريص أن «الموانئ» عملت خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام كنموذج وطني يحتذى به، حيث قام العاملون بهذا المرفق الحيوي بأداء مهامهم والقيام بواجباتهم الوطنية على أكمل وجه دون تقصير.

وأشار إلى أن مؤسسة الموانئ متمثلة في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة عملت خلال الفترة السابقة بكافة طاقتها التشغيلية دون توقف، حيث أنها كانت الممر الذي نعزز من خلاله مخزوننا الإستراتيجي.

وأشاد الحريص بالدور الاستثنائي الذي يقوم به منتسبو مؤسسة الموانئ الكويتية ابتداء من مدير عام الموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح مرورا بالقياديين والمسؤولين وصولا إلى كافة العاملين الذين ترجموا المواطنة وحب الوطن من خلال الاحساس بالمسؤولية واداء العمل المتواصل ليلا ونهارا.