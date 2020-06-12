تنعي وكالة الانباء الكويتية الاعلامي الكويتي فيصل القناعي الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة مع المرض.

وتتقدم الوكالة باحر التعازي لذوي الفقيد والاسرة الرياضية في دولة الكويت متمنية من الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

يعتبر الفقيد فيصل مبارك القناعي الذي ولد في السادس من اكتوبر عام 1950 احد اعمدة الصحافة الكويتية والعربية لاسيما في المجال الرياضي وكان شاهدا ومعاصرا للانجازات الرياضية التي حققتها الفرق الكويتية في المحافل الاقليمية والدولية.

وبدأ الفقيد القناعي مشواره الصحافي عام 1969 وعمل في العديد من الصحف اليومية في دولة الكويت وكان من المؤسسين لجريدة الجماهير اليومية التي صدرت في عام 1983.

وتولى العديد من المناصب منها نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والنائب الاول لرئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية وعضة لجنة الاتصالات باتحاد اللجان الاولومبية الدولية «الاكنو» وعضو المكت التفيذي للاتحاد العربي للصحافة وأمين السر العام لجمعية الصحفيين الكويتية ورئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاولمبية الكويتية.

كما تم تسمية الفقيد القناعي رئيسا فخريا للاتحاد الاسيوي للصحافة ومستشارا لاتحاد الصحفيين العرب.