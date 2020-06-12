«الكهرباء» حول تسكين مستشار في «مركز التحكم»: جزء من خطة طوارئ كورونا

قالت وزارة الكهرباء والماء في بيان، اليوم الجمعة، ردا على ما أثير في بعض المواقع عن اقامة أحد المستشارين في مركز التحكم الوطني، إن «تسكين بعض الموظفين العاملين في ادارات الوزارة الحيوية هو جزء من خطة الطوارئ الخاصة بالوزارة لضمان استمرار خدماتها تحت أي ظرف وتماشيا مع ارشادات السلطات الصحية لتجنب مخالطتهم للعمال الاخرين في السكن وانتقال العدوى».

وأوضحت الوزارة انه «بشأن سكن احد المستشارين في مركز التحكم الوطني، فإن الوزارة شرعت منذ بداية الازمة باتخاذ التدابير الخاصة بالطوارئ لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد، وصاحب ذلك تسكين العمالة الوافدة التي تخدم في ادارات حيوية في مباني الوزارة المتفرقة بأنحاء البلاد والمجهزة مسبقا بغرف للسكن بعد تجهيز المقر ببعض المستلزمات التي يحتاجها من يعانون من نفس ظروفه الصحية».

وثمنت الوزارة حرص واهتمام المواطنين بأمن وسلامة المباني، مؤكدة حرصها على اتخاذ كل ما من شأنه حفظ مبانيها وسلامة العاملين فيها.