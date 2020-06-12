الشيخ مشعل الأحمد ينعى المستشار العتيقي: مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة الكويت

نعى معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، المغفور له بإذن الله تعالى مستشار حضرة صاحب السمو ووزير المالية والنفط الأسبق عبدالرحمن سالم العتيقي، رحمه الله، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وأعرب معالي الشيخ مشعل الأحمد عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد ومحبيه، مؤكدا أنه بوفاته فقدت الكويت أحد رجالاتها الأوفياء المخلصين الذين ساهموا في نهضتها وبناء دولة المؤسسات.

واستذكر معاليه مآثر الفقيد الكبيرة ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والانجازات وما قدمه من خدمات جليلة للوطن العزيز عبر مختلف المناصب الرفيعة التي تبوأها ، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.