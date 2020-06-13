البلدية: إطلاق خدمة «واتساب» للقطاع الإداري والمالي لتقليل المراجعين

أعلنت بلدية الكويت إطلاق خدمة «واتساب» لقطاع المالية والإدارية والإدارات التابعة له للرد على كافة الاستفسارات بهدف تقليل أعداد المراجعين للبلدية لمتابعة معاملات الشركات أو الأفراد عبر خدمة الـ«واتساب»، وذلك تماشياً مع مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية واستخدام الوسائل الإلكترونية تنفيذا للقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية للتقيد بالاشتراطات الوقائية للحد من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لشئون قطاع المالية والإدارية فؤاد الرغيب، إن القطاع خصص أرقام «واتساب» لتوفير خدمة الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بصرف المستحقات المالية للأفراد والشركات فضلا عن الاستفسارات المتعلقة بالشئون الوظيفية.

وأضاف الرغيب، أن الخدمة تشمل الرد على استفسارات طرح أو تمديد المناقصات والممارسات والمزايدات وكافة الكتب الواردة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر التراسل الالكتروني «G2G» خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتي 12 ظهراً.

وأكد الرغيب أن خدمة «واتساب» ستتلقى المقترحات والشكاوي عبر الأرقام المخصصة وهي مكتب رئيس قطاع المالية والادراية على الرقم «22444420» ومدير ادارة الشئون المالية «22414249»، مدير إدارة المستودعات العامة «24811346»، مدير إدارة المناقصات والعقود «22450383»، مدير إدارة السجل العام «22429120» ومدير إدارة الخدمات العامة «55009272» ومدير إدارة شئون الموظفين « 22402475 ».