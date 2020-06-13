«الطرق»: فرش 110 كيلومتر بالأسفلت خلال 5 أشهر

كشفت الهيئة العامة للطرق والنقل البري عن فرش 110 كيلو متر بالأسفلت خلال 5 أشهر، من يناير حتى نهاية مايو الفائت مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 والتي خلالها فرش 84 كيلو متر فقط.

وأشارت الهيئة إلى إنجاز قدر كبير من عمليات فرش الأسفلت منذ تطبيق الحظر الجزئي والشامل، لافتة إلى أن الهيئة تمكنت من بعد تطبيق الحظر من فرش 82 كيلو متر مقارنة بالفترة التي سبقت الحظر حيث لم تنجز الهيئة سوى 28 كيلو متر فقط.

وأوضحت الهيئة أن الأعمال تضمنت صيانة طريق الدائري الخامس وطريق الفحيحيل وطريق الدائري السادس «جاسم الخرافي» طريق الجهراء السريع طريق الملك فهد طريق الغزالي طريق الدائري الرابع وأخيرا طريق صبحان.