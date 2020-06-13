خاجه: تجهيز الرزم البريدية والطرود لتسليمها دون احتكاك مباشر مع الجمهور

أعلنت مدير إدارة الحركة البريدية صديقه خاجه تجهيز الرزم البريدية والطرود وفرزها استعداداً لاستلام الجمهور لبريدهم بطرق سلسة لا تتضمن احتكاك مباشر بين الجمهور.

وأشارت إلى تعقيم مركز الفرز وتبادل الإرساليات «المطار» لضمان سلامة العاملين وتم إعداد جدول زمني لتنظيف وتعقيم كافة المكاتب البريدية قبل البدء بالمرحلة الأولى والتي ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو 2020، حيث سيتم افتتاح كافة المكاتب ومباشرة العمل بنسبة 30 % من مجموع الموظفين بكل مركز مع استبعاد حالات الإعفاء التي أقرها ديوان الخدمة المدنية للمرحلة الأولى مثل المرأة الحامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة ضمن خطة عمل يتم متابعتها من قبل قيادات الوزارة مع الالتزام بكافة الاشتراطات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتفادي أي عدوى من الممكن أن تصيب العاملين.

وأوضحت خاجه أنه سيتم رفع تقارير دورية لبيان مدى الالتزام باشتراطات السلطات الصحية والتعاميم الوزارية الصادرة بهذا الشأن ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراء القانوني لمخالفة تلك الاشتراطات.

وأكدت خاجه أنه سيتم الإعلان بحسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد وساعات وفترات العمل الصباحية والمسائية على أن تتبعها المرحلة الثانية بطاقة 60 ٪؜ من الموظفين وصولاً للمرحلة الأخيرة والتي سيعمل بها القطاع بكامل طاقته الوظيفية بحسب مراحل عودة الحياة المقررة من قبل مجلس الوزراء.

وأوضحت خاجه أنه خلال مرحلة التجهيز تم استلام القفازات والمعقمات والمقاييس الحرارية من الجهة المختصة لتوزيعها على الإدارات التابعة للقطاع ومراكز البريد وقد تم مخاطبة الجهات المعنية لتعقيم المكاتب البريدية وتنظيفها بالإضافة إلى اعتماد وتنفيذ جدول صيانة التكييف في كافة المكاتب التابعة للقطاع بجميع المحافظات بالتعاون مع إدارة خدمات الطاقة ضماناً لتوفير بيئة العمل المناسبة لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالإضافة إلى صيانة المصابيح الكهربائية وأنظمة الإنارة في المراكز بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر من الإغلاق ضمن جدول عمل محدد بمواعيد زيارة المكاتب.