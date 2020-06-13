الرميح: وحدات طفل الأنبوب تعود تدربجياً لتقديم خدماتها

زف استشاري النساء والولادة وطب الخصوبة بمستشفي الجهراء د. حازم الرميح، بشرى سارة للمرضى والمتابعين لوحدات طفل الأنبوب، إذا أعلن أن وحدات طفل الأنبوب على مستوى العالم بدأت تعود تدريجياً لتقديم خدماتها، وكذلك في دولة الكويت بالقطاعين الحكومي والخاص.

وأكد د. الرميح أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لوضع التعليمات والإرشادات واللوائح لضمان سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي، منوهاً أن وحدات طفل الأنبوب سوف تبدأ تدريجياً في تقديم خدمات علاج العقم وأطفال الأنابيب في القطاعين الحكومي والخاص بدولة الكويت.