الرفاعي: إجراء مقابلات «البورد» ابتداء من 28 الجاري

أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. فواز الرفاعي، أن مراقبة الدراسات العليا بصدد إجراء المقابلات الشخصية المؤجلة للأطباء المتقدمين لبرامج التدريب التخصصي وبرامج الزمالة للبورد الكويتي للعام الأكاديمي 2020/2021 خلال الفترة من تاريخ 28 يونيو 2020 وحتى 2 يوليو 2020 مع الأخذ بالاعتبار كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وذكر أنه تم ارسال رسالة إلكترونية للأطباء المتقدمين للبرامج التخصصية «option1» وللأطباء المتقدمين لبرامج الزمالة عن طريق بريدهم الإلكتروني بالتفاصيل التي تفيد بالمكان والتاريخ المحدد والتوقيت لمقابلتهم الشخصية.

وأكد الأمين العام على ضرورة تأكد جميع الأطباء المتقدمين للبورد الكويتي «option 1» وبرامج الزمالة من موعد المقابلة الشخصية، منوها أنه في حال عدم استلام موعد المقابلة عن طريق البريد الإلكتروني يرجى مراجعة معهد الكويت للاختصاصات الطبية – الدور 11 في أوقات العمل الرسمي أو التواصل عن طريق الوتس أب على الرقم 22411096.