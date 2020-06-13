«تعاونية مشرف»: عودة جميع الأسواق والأفرع للعمل

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبد الرحمن القديري، إن “الجمعية استعادت قدرتها التشغيلية كاملة بعودة الموظفين المصابين بعد تعافيهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس “كورونا” المستجد”.

وأوضح القديري، في تصريح صحافي، أن قرار إغلاق بعض الأفرع جاء نتيجة إصابة 118 موظفا العاملين، لافتا إلى أنه تم التخطيط لعودة الأفرع تدريجيا مع الوضع في الاعتبار عدم الاخلال بالخدمات والسلع المقدمة للمساهمين وأهالي المنطقة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية للموظفين ورواد الأسواق والأفرع وبفضل الله تم إعادة افتتاح جميعها بنسبة 100 في المئة.

وشكر القديري موظفي الجمعية، لاسيما العاملين بالصفوف الأولى، الشكر موصول إلى مجلس الإدارة الذي منذ اللحظة الأولى واكب الأحداث المتغيرة للتصدي للفيروس بخطط وقرارات تمنع حدوث خلل في أداء الجمعية لمهامها وتوفير الخدمات والسلع للمساهمين وأبناء المنطقة، وكان على قدر المسؤولية، كما شكر أبناء المنطقة المخلصين على دورهم التطوعي في تنظيم التسوق بالجمعية.