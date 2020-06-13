وصول الدفعة الأخيرة من الكوادر الصحية العالقة في الهند

وصلت الدفعة الثالثة والأخيرة من الكوادر الصحية العالقة في الهند، والذين يبلغ عددهم 289 بين طبيب وممرض وفني، حيث تم إجراء المسحات الطبية لهم ونقلهم للسكن في مدينة جابر الأحمد.

وأصبح المجموع الكلي للدفعات الثلاث من الكوادرالصحية التي وصلت البلاد من العالقين في الهند 651، جميعهم ظهرت فحوصاتهم سلبية، ماعدا 3 ممرضين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معهم وحجرهم.

ويأتي إجلاء الكوادر الصحية العالقة في الهند بناء على تعليمات وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة والخدمات المساندة د. محمد الخشتي، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات م.عبدالعزيز الطشه.

وكان في استقبالهم كل من مدير إدارة الخدمات التمريضية سناء تقدم ومدير إدارة الخدمات العامة محسن الرشيدي واستشاري الأنف والأذن والحنجرة د. أحمد الرشيدي وطواقم التمريض والعلاقات العامة والإعلام ورئيس جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي.