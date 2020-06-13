رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية الشيخ سلمان الحمود ينعى الإعلامي القدير فيصل القناعي

نعى رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية معالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، المغفور له بإذن الله تعالي الإعلامي القدير فيصل مبارك علي القناعي “رحمه الله ” نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية سابقاً ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سابقا وعميد الإعلامين الرياضيين.

وتقدم الشيخ سلمان الحمود بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للرماية وجميع منتسبي رياضة الرماية الأسيوية بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة القناعات الكرام، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.