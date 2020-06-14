البلدية: تحرير 66 أمر غلق إداري.. و132 مخالفة

– غسيل وتعقيم 34168 حاوية مختلفة الأحجام

في ظل الجهود التي تبذلها بلدية الكويت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناءا على القرارات والتعاميم التي أصدرها مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالعاصمة خلال الفترة من 1/5/2020 حتى 31/5/2020أسفرت عن تحرير 66 أمر غلق والكشف على 1146 محلا فضلا عن تحرير 132 مخالفة.

وأوضحت البلدية بأن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشين بقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة أسفرت عن تحرير 88 مخالفة، تحرير 35 أمر غلق إداري لمخالفة أنظمة البلدية وقرارات مجلس الوزراء.

وبينت البلدية بأن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق قامت بغسيل وتعقيم 34168 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة ونقل 1653 درب من النفايات البلدية والسكانية، ونقل 1411 درب من النفايات الإنشائية فضلا عن نقل 1673 درب من نفايات السكراب والأثاث المهملة والأشجار.

وأشارت إلى أن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة قام بتحرير 37 مخالفة للائحة المحلات 87/2015 والتعامل مع 113 بلاغا وإستفسارا تم تلقيهم عبر الخط الساخن ، توجيه 132 تنبيها فضلا عن تحرير 24 أمر غلق إداري لمحلات لمخالفتها القرارات، إزالة 10 أكشاك تبرعات ، تحرير مخالفة بناء إلى جانب إزالة مخالفتين بناء لعقارات مخالفة.

وألمحت البلدية إلى أن إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت بتحرير 7 مخالفات ، تحرير 7 أوامر غلق إداري والكشف على 1146 محلا فضلا عن توجيه 92 تنبيها ، الرد على 3 شكاوي وردت عبر خدمة الواتساب إلى جانب التأكد من 540 تصريحا أثناء فترة الحظر .

وأضافت بأن إدارة السلامة قامت بتوجيه ووضع 23 تنبيها وملصقا لمراجعة إدارة السلامة وتحرير تقريرا ميدانيا فضلا عن التعامل مع شكوتين.