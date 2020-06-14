مبعوث سمو الأمير وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من سموه إلى رئيس الوزراء العراقي

سلم مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة خطية من سموه رعاه الله إلى أخيه دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي تتصل بأواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق لمبعوث سمو أمير البلاد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق اليوم الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد.