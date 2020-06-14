الوزيرة العقيل: 16 % من سكان الكويت مسنون بحلول 2025

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن عدد كبار السن سيصل إلى 16 في المئة من عدد السكان بحلول عام 2025، مؤكدة أن الكويت تأتي ضمن الدول التي صنفت بندرة الاساءة لكبار السن.

جاء ذلك في تصريح صحافي للعقيل بمناسبة اليوم العالمي للتوعية في شأن إساءة معاملة المسنين والذي يصادف يوم الخامس عشر من يونيو من كل عام وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأوضحت العقيل ان تقدير اعداد المسنين بنسبة 16 في المئة؜ بحلول 2025 يأتي نظرا لتزايد الرعاية الصحية والطبية للمواطنين المسنين بجانب الرعاية الاجتماعية والنفسية والارشادية التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي خصصت إدارة بأكملها تندرج تحت مسمى «إدارة رعاية المسنين» للاهتمام بكبار السن من هم 65 عاما فما فوق بالمجان وحفظ كرامتهم تقديرا لهم.

واضافت انه «بمناسبة اليوم العالمي للتوعية في شأن إساءة معاملة المسنين نود التاكيد على ان عدد حالات اساءة معامله المسنين بالكويت تكاد لا تذكر مقارنة بباقي الدول النامية منها والمتقدمة».