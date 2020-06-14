الصويان: نأمل في تبكير موسم الزبيدي والروبيان

وجه رئيس الاتحاد الكويتى لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، الشكر لرئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف الصباح، في شأن الاستجابة لفتح موسم صيد الميد في 15 يونيو الجاري، بعد توقفه منذ بداية ديسمبر الماضي تعويضاً للنقص الموجود بالسوق، خصوصاً بعد توقف عمليات الصيد اثناء الحظر الكلي بسبب جائحة فيروس كورونا وتوقف الصيد ايضا فى المياه الاقتصادية منذ مارس الماضى.

وأعرب الصويان عن شكره لليوسف، مثمناً جهوده بالنهوض بقطاعات الهيئة المختلفة، مطالباً بفتح موسم الزبيدي وموسم صيد الربيان في الأيام القليلة المقبلة على غرار التبكير بصيد الميد والإعلان عن ذلك، حتى تستعد اللنجات والطراريد للتجهيز للموسم الجديد للروبيان والزبيدي، منوهاً بأن معظم الصيادين خارج البلاد منذ يناير الماضي، بعد انتهاء موسم صيد الروبيان.

وبين أن ما يقارب من 300 لنج صيد راسية بالنقع بالإضافة إلى أكثر من 200 طراد وجميع طواقمها موجودة خارج البلاد، ما سيجعل موسم الصيد هذا العام صعباً وأقل مصيداً وعرضا بالسوق، بسبب قلة عدد الصيادين الموجودين حالياً.

وأعرب الصويان عن أمله بأن تكون هناك أولوية لدخول الصيادين، عند بدء فتح رحلات الطيران القادمة للكويت في منتصف يوليو المقبل، بعد تصريح وزير المواصلات مبارك الحريص في هذا الشأن.

وأشار إلى ان عدد الصيادين الذين غادورا منذ رفع الحظر الكلي وانخفاض سعر تذاكر السفر، وصل لاكثر من 650 صياداً، بسبب عدم خروج لنجات الصيد الكويتية للمياه الاقتصادية منذ مارس الماضي، وعدم استنثاء فتح موسم صيد اسماك الميد والزبيدي في بداية الشهر الجاري.

وناشد الصويان مجلس الوزراء بالاهتمام بالتوصية عند فتح المطار، بأن تكون عودة الصيادين ضمن الأولويات، ليعودوا للبلاد وأداء وظيفتهم في الصيد، كما ناشد الهيئة العامة للزراعة بضرورة وضع الاتحاد في الصورة عند اتخاذ القرارات المعنية بالصيد، ليتسنى له الاستعداد بالعمالة اللازمة وتجهيز القوارب.