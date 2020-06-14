مبعوث سمو الأمير وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية العراقي

اجتمع مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق فؤاد محمد حسين بكي اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية العراقية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل العلاقات الثنائية المتينة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم بحث كافة القضايا السياسية والتحديات التي تشهدها المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتناول الجانبان أطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين نحو مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا والحد من تبعاتها بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع محل الاهتمام المشترك.

وأقام وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد بكي مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة العراقية بغداد.