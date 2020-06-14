موسم صيد الميد بالمياه الإقليمية ينطلق غدا

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، قرارا يسمح ببدء موسم صيد الميد بالمياه الإقليمية الكويتية بصورة استثنائية للموسم 2020 يوم غد الاثنين 15 الجاري بدلا من 1 يوليو من كل عام الواردة بالقرار رقم 787 لسنة 2017 بشأن السماح بصيد الميد في المياه الإقليمية الكويتية لهذا العام فقط.

وتضمن أن يلتزم أصحاب سفن وقوارب الصيد المرخص لها بصيد الميد بأحكام القرار رقم 787 لسنة 2017 بشأن السماح بصيد الميد في المياه الإقليمية الكويتية أثناء ممارسة صيد الميد وتقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة الداخلية الإدارة العامة لخفر السواحل ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وجاء في القرار كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه الأحكام والعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له.