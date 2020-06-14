«التربية» ‏تعلن إطلاق المنصة التعليمية

أعلنت وزارة التربية إطلاق المنصة التعليمية يوم غد الاثنين، كمرحلة تدريبية وفقاً لما كان مقرراً في خطتها لتطبيق التعليم عن بعد، حيث تم توفير كافة مصادر التعلم اللازمة لبدء التطبيق، إذ يمثل ذلك دخولاً في المرحلة الثالثة بعد مرحلتي ‏الاستعداد والتجهيزات.

وأشارت وزارة التربية إلى أن هذه المرحلة التدريبية تقوم فيها عملية التعليم على الشروحات والمناقشات والواجبات والمشروعات والمشاركات في إطار من التواصل المستمر بين المعلم وطلابه، إضافة إلى الوصول إلى مصادر التعلم بمختلف أنواعها، والتي تم تجهيزها في المنصة ‏التعليمية، كالتسجيلات المرئية للدروس والعروض التقديمية وأنواع الملفات الأخرى.

وأكدت الوزارة أنه تم توفير أكثر من 500 مصدر تعلم، وإدراج أكثر من 81 ألف سؤال في مختلف المواد، بالإضافة إلى المعاجم اللغوية، والدخول إلى الحصص التفاعلية عبر الفصول الافتراضية، وذلك في صورة منظمة وفقا ‏لخطط توزيع مناهج المواد الدراسية، مع وجود آلية لمتابعة نشاط الطالب تحدد أداءه في عملية التعلم عن بعد.

وتنتظم هذه المرحلة الثالثة التي يتم فيها إطلاق المنصة التعليمية وفقا للمواعيد الآتية:

– يوم الاثنين 15 / 6 تفعيل حسابات المعلمين واستمرار تسجيلهم وبدء تفعيل الصفحات الخاصة بهم.

– يوم الثلاثاء 16 / 6 استكمال عملية تسجيل المعلمين والانتهاء منها، ويشمل ذلك التعليم الديني والتربية الخاصة.

-يوم الأربعاء 17 / 6 حتى السبت 20 / 6 تدريب الموجهين ورؤساء الأقسام والمعلمين في جميع المناطق التعليمية على تفاصيل استخدام المنصة التعليمية، ودليل المتعلم، من

‏خلال ورش العمل عن بعد.

– يوم الأحد 21 / 6 حتى الثلاثاء 23 / 6 بدء تسجيل طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، والتسجيل مفتوح لطلبة التعليم العام والديني والتربية الخاصة، ويشمل طلبة المراكز المسائية.