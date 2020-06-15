البلدية: تحرير 361 مخالفة.. وغلق 136 محلاً بـ«الفروانية»

– غسيل وتعقيم 93356 حاوية مختلفة الأحجام

أوضحت البلدية أن الجولات الميدانية التي قام بها الفريق الرقابي بالفروانية خلال الفترة من 1/5/2020 حتى 31/5/2020 أسفرت عن توجيه 1085 إنذارا لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق المركزية الموازية ومحلات توصيل الوجبات الغذائية والمطاعم والتفتيش على عمال توصيل المواد الغذائية ضمن النقاط الأمنية لوزارة الداخلية وإخلاء عقارات من الأنشطة التجارية والحرفية المستخدمة في غير الغرض المرخص من أجله فضلا عن تحرير 361 مخالفة فضلا عن غلق 136 محلا.

وأشارت إلى إصدار 15 ترخيصا للبناء، إصدار 98 معاملة إنهاء إشراف إلى جانب 12 معاملة إيصال تيار كهربائي.

وأضافت أنه تم رفع 60 مركبة مهملة وسكراب، ووضع 204 ملصق إنذار على سيارات مهملة، تحرير 11 مخالفة للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات، تحرير 12 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008، تحرير 9 مخالفات إشغالات طرق بالمخالفة للائحة تراخيص إستغلال الساحات والأرصفة العامة 149/2006، رفع 16 صندوقا من صناديق التبرعات، تحرير 5 مخالفات لباعة جائلين، فضلا عن غسيل وتعقيم 93356 حاوية مختلفة الأحجام وسلال.