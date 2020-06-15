«إيسيسكو»: جائحة «كورونا» فتحت آفاقا لتعزيز التعليم.. تكنولوجياً

– المالك: نشر باقات خاصة بـ«التعلم عن بعد» ومنها البرمجيات والتطبيقات والمنصات التربوية المجانية

– تأهيل منظوماتنا التربوية وتحديث برامج التكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة

– تأهيل التلاميذ لجعل المنظومات التربوية قادرة على التكيف مع الأزمات وحالات الطوارئ

– توظيف الذكاء الصناعي في المنظومات التربوية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات

أكد المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» الدكتور سالم المالك أن جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» فتحت افاقا جديدة أمام استخدام التكنولوجيا الحديثة في تعزيز العملية التعليمية في الدول الاعضاء.

وقال المالك في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية إن جائحة «كورونا» فرضت عدة تحديات لاسيما على المنظومات التربوية والتعليمية في الدول الاعضاء بالمنظمة.

وأوضح ان من ابرز التحديات السلبية للجائحة اغلاق المؤسسات التعليمية مما ادى الى ارتباك العملية التعليمية وانقطاع تواصل الطلاب مع معلميهم وتفاقم الفاقد في العملية التعليمية.

غير انه استدرك بالقول ان هذه التداعيات بقدرما أثرت على العملية التعليمية بقدرما فتحت آفاقا واسعة للتخطيط المستقبلي للتحول نحو التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

وأكد أن «ايسيسكو» بادرت منذ انتشار الجائحة الى دعم جهود الحد من تداعياتها على مجالات التربية والعلوم والثقافة في الدول الاعضاء من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي هدفت إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية.

واشار في هذا السياق إلى أن من بين هذه المبادرات اطلاق «بيت ايسيسكو الرقمي» الذي يتيح محتويات متميزة في جميع مجالات عمل المنظمة وخاصة في مجال التعليم بالاضافة إلى نشر باقات خاصة بأدوات التعلم عن بعد ومنها البرمجيات والتطبيقات والمنصات التربوية المجانية وكذلك اتاحة التجارب الناجحة لعدد من الدول الاعضاء في مواجهة تداعيات الجائحة على العملية التعليمية.

كما لفت إلى أن «ايسيسكو» قامت ببث محاضرات عن بعد لخبراء متخصصين في مجال التربية والتعليم.

وأضاف ان هذه المبادرات توجت بعقد مؤتمر افتراضي لوزراء التربية في الدول الاعضاء في 14 مايو الماضي تحت شعار «المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ»بمشاركة 43 دولة بينها دولة الكويت بالاضاقة الى منظمات اقليمية ودولية معنية.

واوضح أن «ايسيسكو» قدمت خلال المؤتمر «مبادرة التحالف الانساني الشامل» لارساء مقاربة انسانية في مواجهة الاوضاع الطارئة ومساعدة دول العالم الاسلامي على مواجهة آثار الجائحة.

واضاف أن «ايسيسكو» قدمت أيضا خلال المؤتمر وثيقة مبادئ توجيهية لاعادة فتح المؤسسات التعليمية بالدول الاعضاء لافتا إلى أن المؤتمر توج بإعلان المشاركين التزامهم بالعمل على أن تبلغ دولهم بحلول عام 2030 الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة والمتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

واعتبر المالك ان جائحة «كورونا» وما نتج عنها من تداعيات فرضت ضرورة بناء سياسات تعليمية جديدة وصياغة خطط استراتيجية محدثة تراعي طبيعة التحولات الحالية وتطورات العصر المتسارعة موضحا أن الحاجة أضحت ملحة لاعادة تأهيل منظوماتنا التربوية وتحديث برامج التكوين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتأهيل التلاميذ في مجال التعليم عن بعد لجعل المنظومات التربوية قادرة على التكيف مع الازمات وحالات الطوارئ.

واكد ان الجائحة “نبهتنا” الى ضرورة تطوير أنظمة التعليم وجعلها “أولوية لا محيد عنها للنهوض بمجتمعاتنا الاسلامية من خلال الاعتماد على التعلم الرقمي وأنظمة البيانات” لافتا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك باعتبارهما “السبيل الوحيد للمضي قدما لمواجهة هذا الوباء العالمي”.

كما اشار إلى أن “الجائحة اكدت أن مصير البشرية واحد بما يعني حتمية ترسيخ قيم العمل الدولي المشترك لاسيما في مثل هذه الظروف”.

وذكر في هذا الصدد ان مبادرة «التحالف الانساني الشامل» التي قدمتها «ايسيسكو» تندرج في هذا السياق موضحا أنها تهدف الى بناء تحالف دولي من أجل ارساء أنجع آليات التدخل الميداني في مواجهة جائحة «كورونا» والحد من تداعياتها الحالية والمستقبلية وذلك للإسهام في التوصل الى حلول سريعة لحماية التعليم وإنشاء نظم اكثر انصافا.

واكد في هذا السياق أن “هناك ثلاث رسائل توجهها «ايسيسكو» إلى دولها الاعضاء على ان تقوم المنظمة بالعمل مع هذه الدول على تنفيذها” مشيرا إلى أن في مقدمة هذه الرسائل ضرورة مواءمة أنظمتها التعليمية مع متطلبات التعليم الافتراضي الذي اضحى واقعا لا محالة وتوظيف الذكاء الصناعي في المنظومات التربوية وتوحيد مناهج العلوم والرياضيات لما لها من أهمية في “تأهيل منظوماتنا التربوية لتصبح قادرة على المنافسة في البرامج الدولية لتقييم الطلاب والتلاميذ”.