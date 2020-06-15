«الخدمة المدنية» يصدر التوجيهات العامة بالعودة للعمل في الجهات الحكومية

أصدر ديوان الخدمة المدنية اليوم الإثنين تعميما بشأن التوجيهات العامة بالعودة للعمل في الجهات الحكومية واتخاذ الجهات الحكومية الإجراءات التنفيذية اللازمة التطبيق دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل، وجاء فيه:

“لما كان ديوان الخدمة المدنية سبق أن أصدر تعميمه رقم « 13 » لسنة 2020 بشأن دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل المعتمد من مجلس الوزراء الموقر، وأن العمل بموجب أحكام هذا الدليل يستلزم اتخاذ كل جهة حكومية – على حدة – إجراءات تنفيذية لوضع أحكام الدليل موضع التطبيق بمراعاة طبيعة نشاط واختصاصات كل جهة.

وحرصا من الديوان على سلامة التطبيق وعدم الإخلال بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، فإن على الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم في إطار التوجيهات العامة التالية:

«1» إعداد جداول بأسماء الموظفين موزعين حسب الفئات الآتية:

– العاملين بنظام العمل عن بعد.

– العاملين بنظام التدوير أسبوعية وتحديد أسماء العاملين لكل أسبوع.

– العاملين طوال أيام الأسبوع «خمس أيام في الأسبوع بدون تدوير».

«2» إعداد جداول بأسماء الموظفين الذين تقرر إعفائهم من الدوام وفق اللفئات الواردة في الدليل.

«3» إبلاغ المكلفين بالعمل، وكذلك من تقرر إعفاءهم من العمل حسب الجداول التي تعدها كل جهة حكومية وذلك باستخدام كافة وسائل الاتصال الممكنة.

«4» إصدار قرار بتحديد عدد ساعات ومواعيد الدوام الحضور والانصراف وفقا لاحتياجات كل جهة مع تضمينه نص يقضي بأنه لا يسمح لفير الواردة أسمائهم في جداول المكلفين بالعمل أو من تقرر إعفائهم من العمل – بالدوام أو الحضور لمقر العمل.

«5» عدم الإخلال بالحد الاقصى لعدد العاملين حسب الوارد في الدليل.

«6» عدم الإخلال بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

لذا فإن الديوان يود توجيه الجهات الحكومية بالعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية وفقا للاختصاصاتها ومسئولياتها التجهيز العودة التدريجية للعمل في ضوء ما تقدم.”