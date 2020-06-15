«البيئة» ناقشت تأثيرات «الكسارات» على مرتادي «الطريق 306» وسكان المناطق المجاورة

ترأس مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس للإدارة الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح اجتماعا للنظر في منطقة الكسّارات الواقعة في شمال الطريق 306 المؤدي لمنطقة الوفرة «مدينة صباح الأحمد» ومناقشة تأثيراتها على مرتادي الطريق وسكان المناطق المجاورة للوصول لأفضل الحلول البيئية المناسبة.

كما تم مناقشة إبعاد الكسارات عن المناطق السكنية والبيئات الحيوية، وإيجاد الحلول والبدائل للتأثيرات السلبية في هذه المنطقة، وذلك بحضور كلاً من اللواء فراج الزعبي الوكيل المساعد لشؤون قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ومدير عام هيئة الطرق والنقل البري المهندسة سهى أشكناني ومدير شرطة البيئة العقيد د. حسين بن طفلة وممثل من الهيئة العامة للصناعة.