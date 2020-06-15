وزير المالية يقترح إنشاء كيان مختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية

قال وزير المالية براك الشيتان إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية سيعقد اليوم الاثنين اجتماعا للنظر في مقترح وزير المالية بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية والافتراضية على أن يعمل هذا الكيان بمعدل ربح تنافسي لا يزيد على معدل السوق السائد.

وأضاف الوزير الشيتان الذي يرأس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية إن مقترحه نص على أن “يتم ايقاف العمل بالاستبدال الوارد بالباب السادس من الفصل الثاني من قانون التامينات الاجتماعية بعد العمل بهذا الكيان على ان يتم تخيير الحالات القائمة بين الاستمرار بالاستبدال طبقا لاحكام قانون التامينات الاجتماعية او التحويل لذلك الكيان”.

وأكد وزير المالية حرصه على كل ما يخدم المتقاعدين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على تكلفة عائد الاستبدال مع توفير خدمة التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.