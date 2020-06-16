غسيل وتعقيم 865 حاوية مختلفة الأحجام وسلال بـ«العاصمة»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ جوله ميدانية من قبل المفتشين لمتابعة مستوى النظافة بالمحافظة و التأكد من غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ووضع ملصقات على السيارات المهملة التي تشوه المنظر الجمالي للمحافظة.

وفي هذا السياق، أوضحت ادارة العلاقات العامة، أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة تواصل جولاتها الميدانية من قبل مراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة ، مشيرة إلى غسيل وتعقيم 865 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة تضمنت غسيل وتعقيم 550 حاوية سعة 240 لتر ، 195 حاوية سعة 1100 لتر فضلا عن 120 سله متحركة.

وبينت العلاقات العامة أنه تم نقل 74 درب من النفايات البلدية والسكانية ، ونقل 70 درب من النفايات الإنشائية والمخلوطة إلى جانب 71 درب من النفايات السكراب والأثاث والأشجار.

وأشارت إلى تحرير 21 مخالفة نظافة عامة لقانون 190/2008 ، 16 مخالفة بائع متجول إلى جانب تحرير 8 مخالفات لقانون 9/87.

ولفتت إلى رفع 6 سيارات مهملة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية وإنتهاء فترة الإنذار ، ووضع 129 ملصقا على سيارات مهملة تشوه المنظر الجمالي للمحافظة فضلا عن تحرير 5 تعهدات وتوجيه 26 إنذار وإخطار بالحضور.