سفارتنا في ألمانيا تدعو الكويتيين إلى استخدام تطبيق خاص بـ«كورونا»

دعت سفارة دولة الكويت في ألمانيا وبناء على توصية من الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في جمهورية ألمانيا الاتحادية الى استخدام تطبيق الكتروني خاص للتحذير من فيروس «كورونا المستجد ـ كوفيد 19».

وقالت السفارة في بيان إن السلطات الألمانية تأمل من خلال التطبيق الذي سيكون متاحا اعتبارا من اليوم الى الحد من انتشار المرض.

ووفق السفارة فإن التطبيق يهدف الى قطع سلاسل العدوى ومساعدة السلطات الطبية على مواصلة محاصرة الوباء الذي بدأ يتراجع في ألمانيا.

ويمكن تحميل التطبيق الالكتروني عبر الموقع التالي: https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757.