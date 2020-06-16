تنعى وكالة الانباء الكويتية النائب والوزير الاسبق حبيب جوهر حيات احد رجالات الدولة المخلصين والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020.

وتتقدم الوكالة باحر التعازي لذوي الفقيد سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

ويعد الفقيد حبيب جوهر حيات المولود في عام 1934 احد رجال الدولة الذين خدموا البلاد طوال مسيرتهم المهنية .

وكان الفقيد عضوا في مجلس الامة الكويتي في فصله التشريعي الخامس عام 1975 بعد فوزه بالانتخابات عن الدائرة الاولى.

كما كلف حيات وزيرا للمواصلات في عام 1990 ووزيرا للاسكان في عامي 1991 – 1992 ووزيرا للاشغال عام 1994.

وسبق للفقيد ان خدم بوزارة الصحة العامة بمنصب مدير الشؤون المالية ثم كلف بمنصب وكيل وزارة الصحة العامة المساعد للشؤون المالية والإدارية.

كما كان الفقيد عضوا في لجنة النظر في تنقيح الدستور وعضوا في مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وسبق للفقيد ان حاز على عضوية مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي وعضوية المجلس الأعلى للتخطيط.