«ذوي الاعاقة»: إعفاء الموظف المعاق ومن يرعى معاقاً من العمل بالمرحلة القادمة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الكويتية اليوم الثلاثاء أن ديوان الخدمة المدنية وافق على إعفاء الموظف المعاق ومن يرعى معاقا من العمل في المرحلة القادمة.

وقالت نائب مدير عام الهيئة لقطاع الشؤون الادارية والمالية ودور الرعاية بالانابة وفاء المحنا في تصريح صحفي إن هذا الاعفاء يأتي تماشيا مع دليل سياسات واجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية.

وأكدت المحنا أن «الخدمة المدنية» أوضح في رده على كتاب الهيئة الخاص بطلب إعفاء المعاقين والمكلفين برعايتهم عن العمل حتى استقرار الامور الصحية في البلاد بأن دليل ديوان الخدمة تضمن في القسم الثاني حالات الإعفاء من العمل.

وأشارت الى أن الرد نص بشكل صريح على إعفاء المعاقين من دوام العمل وكذلك إعفاء المكلف برعاية معاق الذي تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل وبذلك يتحقق طلب الهيئة الذي تقدمت به.