«الداخلية»: جارٍ إطلاق خدمة حجز موعد مسبق لمراجعي قطاعات الوزارة «أونلاين»

ضمن جهود وزارة الداخلية لعودة العمل تدريجيا في قطاعتها لاستقبال المراجعين وتماشيا مع تعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات أنها بصدد إطلاق خدمة نظام حجز مواعيد مسبقة لبعض قطاعات وإدارات وزارة الداخلية لاستقبال مراجعيها من مواطنين ومقيمين، حيث يقوم هذا النظام بتحديد موعد المراجعة للجهة بالباركود عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني واختيار الإدارة أو الجهة التي يرغب بمراجعتها لمنحه «باركود» بالموعد المحدد «www.moi.gov.kw».

ويعد هذا النظام استكمالا لما تم إنجازه من العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها على موقع وزارة الداخلية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تخدم المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم الإعلان عن تفعيل هذه الخدمة قبل عودة استقبال المراجعين، مع تحديد الإدارات التي سوف تباشر استقبال مراجعيها ضمن الخطة التدريجية لعودة العمل.