رئيس الخدمات الطبية بـ«الدفاع» ترأس اجتماعا مرئيا مع الفريق الطبي العسكري بالصين

ترأس رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الدكتور عبدالله مشعل الصباح اجتماعا عقد صباح أمس بمركز العمليات في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة عبر تقنية الإتصال المرئي، وضم مدير مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة العقيد طبيب وليد مندني وعدد من الأطباء المتخصصين في المستشفى مع الفريق الطبي العسكري المتواجد بجمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث جرى خلال الاجتماع، مناقشة العديد من المباحثات حول إجراءات الوقاية وإختبارات الكشف لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، كما اطلع الجانبان على الوضع العام للفيروس، ووضع آخر التوصيات المناسبة للتصدي له واحتوائه، كما تم تناول بروتوكولات العلاج والحجر في مجالات الوقاية لمكافحة هذه الجائحة ووضع كافة الامكانيات المادية والبشرية.

من جهته، نقل رئيس هيئة الخدمات الطبية الدكتور عبدالله مشعل الصباح تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح للفريق الطبي العسكري الصيني.

وأضاف أنه لابد من الاستفادة الكاملة من تجارب وممارسات الفريق الطبي حيث أثبت نجاحها في التغلب على هذا الفيروس والحد من انتشاره، كما أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الفريق الطبي العسكري بجمهورية الصين الشعبية من خلال تبادل الخبرات في مكافحة هذا الوباء وتقديم الدعم الأساسي واللامحدود لإحتوائه.

وفي ختام الاتصال، اثنى الفريق الطبي العسكري بجمهورية الصين الشعبية على إتخاذ كافة تدابير الوقاية وتحكم السيطرة على هذا الوباء من قبل دولة الكويت، وما قامت به من استعدادات حازمة وتوفير المستلزمات الطبية، مؤكدين على المساهمة بالتجارب المشتركة بين البلدين الصديقين.