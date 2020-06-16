سمو ولي العهد يشيد بالأداء المتميز لوزير المالية في ردوده على محاور الاستجواب

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي وزير المالية براك علي الشيتان وذلك بمناسبة الثقة الغالية التي أكدها له مجلس الأمة الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2020 مشيدا سموه بأدائه المتميز خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له وبالأخوة أعضاء مجلس الأمة والذي تم في إطار المنظومة الديمقراطية التي تتمتع بها دولة الكويت وفقا لما يقضي دستور البلاد سائلا المولى العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خير ورفعة وطننا الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن والمزيد من التقدم والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.