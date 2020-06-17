نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد يرثي المرحوم عبدالرحمن العتيقي

بعث نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، رسالة رثاء إلى أسرة المرحوم عبدالرحمن سالم العتيقي، وفي ما يلي نصها:

“السادة أسرة المرحوم / عبدالرحمن سالم العتيقي الكرام

مؤمنين بقضاء الله وقدره، مدركين أن الموت والفناء نهاية كل إنسان ومخلوق، تلقينا بقلوب باكية يعتصرها الحزن والأسى نبأ وفاة أحد رواد نهضة الكويت الحديثة، المغفور له بإذن الله تعالى فقيدكم فقيد الكويت عبدالرحمن سالم العتيقي، رحمه الله وطيب ثراه.

وفي هذه الرسالة، لا ندري أنقدم لكم العزاء أم نعزي أنفسنا وأبناء الكويت كافة؛ حيث إن المصاب جلل برحيل رجل عاصرناه وتعاملنا معه عن قرب، فوجدناه نعم الرجال المخلصين، حيث وهب نفسه لوطنه وتفاني في خدمته عبر العديد من الوظائف والمناصب التي شغلها وتبوأها حتى ترجل عن خیله تارگا ارثا كبيرا من الوطنية الصادقة والأعمال المخلصة فقد عاصر «رحمه الله» عددا من أمراء الكويت الذين منحوه الثقة، فكان الناصح الأمين في العديد المجالات: السياسية والدبلوماسية والمالية والاستشارية، وكان بفكره المتقد مساهما في إنشاء العديد من المؤسسات وجمعيات النفع العام فضلا عن دوره البارز في تحرير الكويت.. إن الفقيد رحمه الله كان مدرسة جامعة الأخلاق الرفيعة والإخلاص وحب الوطن.

وإذ نعرب لكم عن خالص التعزية وصادق المواساة، فإننا لنؤكد أن مآثر الفقيد العظيمة ومسيرة حياته الحافلة بالعطاء والإنجازات ستظل منبعا يستقي منه أبناء الكويت معاني كثيرة وفيما رفيعة، سائلين المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

و«إنا لله وإنا إليه راجعون»

مشعل الأحمد

نائب رئيس الحرس الوطني