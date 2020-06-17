الكويت تجدد دعوتها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

جددت دولة الكويت دعوتها بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتسوية الأزمة السورية مشددة على عزمها على المضي قدما في دعم ومساعدة الشعب السوري الشقيق.

جاء ذلك في مداخلة لسفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي «ناتو» جاسم البديوي خلال اجتماع نظمه الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو مساء أمس الثلاثاء.

واستعرض السفير البديوي الدور البارز والمهم الذي قامت به دولة الكويت منذ اندلاع الأزمة السورية مشيرا في هذا الصدد إلى أن مؤتمرات الكويت الثلاث الاولى للمانحين بشان سوريا شكلت النواة الداعمة للمؤتمرات القائمة حاليا بشان سوريا.

وقال إن الدعم الكويتي للشعب السوري الشقيق المستمر نابع من نوايا صادقة وخالصة لرفع المعاناة عنه ولكي ينعم الشعب السوري الشقيق بالامن والاستقرار.

وأضاف السفير البديوي ان “دولة الكويت دائما ما توفي بالتزاماتها تجاه الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج ولا تزال تواصل ذلك”.

وأعرب في هذا الصدد عن امله بأن تستمر الجهود الدولية في دعم الشعب السوري الشقيق في ظل جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» وأن تقود هذه الجهود الى بدء العملية السياسية والى تسهيل دخول المساعدات الانسانية للشعب السوري الشقيق لاسيما مع دخولها الازمة السورية لعامها العاشر.

وعقد الاجتماع الذي حمل عنوان «وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا» كحدث جانبي قبل مؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والاقليم الذي من المقرر ان ينظمه الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الجاري.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الاربعاء قال السفير البديوي إن مشاركة دولة الكويت في الاجتماع تأتي في ضوء حرصها على مساعدة الشعب السوري والتزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للمساعدة في تخفيف معاناته.

واكد أن دعوة الاتحاد الأوروبي لدولة الكويت للمشاركة في الاجتماع اعتراف بالدور الذي لعبته منذ اندلاع الأزمة السورية وتقدير للجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت في جميع أنحاء العالم تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي سمته الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني.