غسيل وتعقيم 3120 حاوية مختلفة الأحجام بـ«حولي»

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي بتنفيذ جولة ميدانية واسعة النطاق بمناطق بيان والشعب والرميثية ومشرف والسالمية من قبل المفتشين لمتابعة غسيل وتعقيم الحاويات كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فضلا عن التأكد من مستوى النظافة بالمحافظة ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي.

وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي تواصل جولاتها الميدانية من قبل المفتشين بمراكز النظافة العامة بالمناطق التابعة للمحافظة، مشيرة إلى أن الجولة الميدانية التي نفذها المفتشين أسفرت عن تحرير 12 مخالفة نظافة تضمنت تحرير 6 مخالفات العبث بالقمامة و4 مخالفات نظافة لقانون 190/2008، ومخالفتين لقانون 149/2006.

وأشارت العلاقات العامة إلى غسيل وتعقيم 3120 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة تضمنت غسيل وتعقيم 1170 حاوية سعة 240 لتر، 730 حاويه سعة 1100 لتر إلى جانب 680 سله متحركة.

وأضافت أنه تم نقل 126 درب من النفايات البلدية والسكانية، 73 درب من النفايات الإنشائية والمخلوطة فضلا عن نقل 93 درب من النقايات السكراب.

ولفتت إلى رفع 14 سيارة مهملة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية وإنتهاء فترة الإنذار فضلا عن وضع 8 ملصقات على سيارات مهملة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بعد إنتهاء فترة الإنذار.