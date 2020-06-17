سفيرنا بإندونيسيا يشارك في حلقة نقاشية اقتصادية حول جائحة «كورونا»

شارك سفير دولة الكويت لدى إندونيسيا عبدالوهاب الصقر اليوم الاربعاء في حلقة نقاشية تحت عنوان «دراسة الوضع الاقتصادي العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».

وقالت سفارة دولة الكويت لدى اندونيسيا في بيان ان مشاركة السفير الصقر جاءت تلبية لدعوة الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية الاندونيسي ايرلانغغا هارتارتو وذلك عن طريق برنامج «زوم» عبر الانترنت.

واضاف البيان ان الحلقة النقاشية درست الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول لمواجهة الاثار الاقتصادية المترتبة على تلك الجائحة كما ناقشت سبل ايجاد حلول مناسبة لهذه الازمة.

وحضر النقاش اكثر من 44 من رؤساء البعثات الدبلوماسية في اندونيسيا وممثلي رابطة دول جنوب شرق اسيا «اسيان» اضافة الى المنظمات الدولية المعتمدة في جاكرتا.