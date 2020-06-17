وزير الدفاع ينعى العقيد متقاعد سامي قاسم سماره

نعى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم الاربعاء وكافة منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله تعالى العقيد متقاعد سامي قاسم سماره أحد مؤسسي الكلية العسكرية بالجيش الكويتي والذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

ودعا الشيخ احمد المنصور المولى عز وجل للفقيد بالمغفرة وأن يجزيه عن عمله خير الجزاء لقاء ما قدمه في حياته من إخلاص في العمل وصفات وخصال حميدة وقدوة حسنة وتفان في أداء الواجب الوطني سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.