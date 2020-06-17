وزير المالية: إقرار قانون «التأمينات» بشأن القرض الحسن يأتي حرصاً على مصلحة المتقاعدين

أكد وزير المالية براك الشيتان اليوم الأربعاء أن إقرار مجلس الأمة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض نسبة الخصم لصافي المعاش التقاعدي «القرض الحسن» يأتي حرصا على مصلحة المتقاعدين.

وذكر الشيتان في تصريح صحفي عقب الجلسة التكميلية بمجلس الأمة أن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية كان يتضمن تخفيض نسبة الخصم إلى 10 في المئة بما يشكل كلفة على الصناديق التأمينية مبينا أن “رأي الحكومة كان الإبقاء على نسبة ال25 بالمئة”.

وأضاف أنه من باب التعاون وحرصا على مصلحة المتقاعدين تم التوافق على تخفيض نسبة الخصم إلى 15 بالمئة مؤكدا تعاون الحكومة “الجاد” مع مجلس الأمة في تيسير حياة المتقاعدين.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته التكميلية في وقت سابق اليوم بالمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بتخفيض قيمة الأقساط الشهرية للمعاشات المقدمة للمتقاعدين «القرض الحسن» من نسبة 25 بالمئة إلى نسبة 15 بالمئة.