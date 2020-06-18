النائب الشاهين: المزارعين واتحادهم أثبتوا أنهم رجال دولة ساهموا في الأمن الغذائي خلال أزمة «كورونا»

‫أشاد عضو مجلس الأمه النائب أسامه الشاهين بجهود رئيس وأعضاء ‫الاتحاد الكويتي للمزارعين‬ بما يقدمونه من عمل مميز لخدمة البلاد وسعيهم في تأمين الأمن الغذائي وخاصة خلال أزمة كورونا وهذا عمل وطني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.

جاء حديث الشاهين خلال جولته في مقر تنزيل المنتج النباتي بالعارضية واستمع خلالها لشرح من رئيس الاتحاد عبدالله الدماك وأمين الصندوق جابر العازمي لعملية تجزئة المنتج النباتي حسب طلب الجمعيات التعاونية ومطلعا على كشوفات توزيع المنتج عليها بأسعار فاتورة المزارع والاتحاد لا يزيد فلسا واحدا عليها بل تتم الزيادة بنسبة 10 ‎%‎ فقط من قبل الجمعيات التعاونية فإذا كان كرتون الطماطم بسعر 800 فلسا يباع بالجمعية بسعر 880 فلسا والكرتون الكبير الذي يباع في فاتورة المزارع بسعر 1500 يباع بالجمعيات 1650 بعد اضافة النسبة وهذا ما أكده لنا الاخوة بالاتحاد وأطلعنا على فواتير المزارعين وكذلك فواتير الجمعيات التعاونية التي تؤكد هذا الأمر

وتقدم الشاهين بالشكر لرئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين وكذلك للمزارعين المنتجين الذين قدموا كل شي من أجل الكويت وأصبح من الواجب وقوف جميع أعضاء مجلس الأمة الى جانبهم ودعمهم في جميع احتياجاتهم المادية والمعنوية فهم يستحقون ذلك وهذا واجب لوقفاتهم الوطنية واستطاعوا أن يثبتوا انهم رجال الكويت بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وأثبتوا أنهم قول وفعل ‫وكلمات الشكر قليلة في حقهم ولهم وقفات شهد لها القاصي والداني خاصة في توزيع المنتجات بالمجان على المناطق المعزولة عندما كانت في البداية في منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ.