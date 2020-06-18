«الداخلية»: ضبط قائد مركبة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.. ولا يحمل رخصة قيادة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي لمقطع فيديو ويتضمن قيام قائد مركبة بتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء معرضا حياته، وحياة الأخرين للخطر.

اذ توضح الإدارة بعد رصد مقطع الفيديو قام قطاع الأمن العام « مخفر مدينه جابر الاحمد » بضبطه واتضح آنها مواطن من مواليد 2002 ولا يحمل رخصة قيادة .

وتؤكد الإدارة أنه تم تحرير 3 مخالفات بحقه « قياده مركبة بدون رخصة قيادة وتعمد تجاوز اشارة حمراء وتعریض حياته وحياة الآخرين للخطر وتضليل المركبة بالكامل » وتم تحويله وتحويل المركبة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.