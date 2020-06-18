بنك الدم يطلق منصة إلكترونية لتسجيل المتعافين من «كورونا»

أعلنت مدير إدارة خدمات نقل الدم ب‍وزارة الصحة د. ريم الرضوان، عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المتعافين من مرض كورونا COVID-9 وذلك للتبرع بالبلازما المناعية عبر الرابط https://btas-kw.org/ccpdonation/، مشيرة الى انه تم تخصيص غرف للتبرع في بنك الدم المركزي بالجابرية، ومركز الشيخة سلوى صباح الاحمد بمنطقة الصباح لاستقبالهم

وذكرت د. الرضوان في تصريح صحافي، أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل عملية التبرع بالبلازما والتأكد من مدى قدرتهم على التبرع، وذلك تزامنا مع زيادة أعداد المتعافيين من المرضى في الأيام السابقة، حيث بلغ عدد المتعافين أكثر من المصابين.

وبينت أن المتعافين سيتمكنون من تسجيل بياناتهم الصحية والتحقق من التاريخ المناسب للتبرع حسب تاريخ تعافيهم من الفيروس، علما أن الاجسام المضادة في البلازما الخاصة بدم المريض المتعافي تبدأ بالظهور من اليوم الرابع عشر بعد الاصابة وتكون في الذروة في اليوم الثامن والعشرين ، كما يمكن خلال هذه الفترة التبرع بأكثر من مرة.