«الداخلية» تحبط تهريب 18 كيلوغراما من المخدرات إلى داخل البلاد.. عبر البحر

أحبطت وزارة الداخلية الكويتية الخميس محاولة تهريب 18 كيلوغراما من المواد المخدرة حاول مهرب إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إنه ضمن الجهود المستمرة في سبيل التصدي لآفة المخدرات وضبط المهربين والمروجين تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص حاول تهريب 15 كيلوغراما من مادة الحشيش وثلاثة كيلوغرامات من مادة الشبو المخدرتين.

وأوضحت أنه تم عمل التحريات اللازمة وتشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل ما أدى إلى إلقاء القبض على المتهم الذي أقر واعترف بجلبه للمواد المخدرة وأرشد عن إحداثياتها في البحر حيث تم انتشالها.

وأضافت أنه كان من المفترض أن يقوم المتهم باستلام المواد المخدرة عن طريق البحر بعد أن يزوده مهربون آخرون بإحداثيات موقعها.

وأشارت إلى ضبط سلاحين ناريين «مسدس» غير مرخصين وبناء عليه تم تحويل المتهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.