«الكلية» تستأنف معظم دوائرها في الفترة الصباحية اعتباراً من الأحد

أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د ..عادل بورسلي أمس قرارا باستئناف معظم دوائر الجنايات والجنح المستأنفة «الصباحية» ودائرتي الجنح المفوضة والنيابة العامة، عملها بنظر القضايا والتظلمات المختصة بها قانونا وتجديد الحبس «هيئة» وفقا لقرارات الجمعية العامة للمحكمة المنعقدة في 26 سبتمبر 2019، وذلك اعتبارا من الأحد 21 يونيو.

ونص القرار على أن يكون ميقات انعقاد الجلسات عند العاشرة صباحا في قصر العدل، وبالنسبة لدوائر الجنح المستأنفة فتعقد في محكمة الرقعي في محافظة الفروانية وفي التوقيت المشار إليه نفسه.

وكلف القرار مستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة «رؤساء جميع الدوائر» بمتابعة عملية نسخ ومراجعة وتوقيع الأحكام القضائية التي أصدروها قبل 12 مارس الماضي وذلك بالتنسيق مع إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة.

ونص القرار أيضا على أن يستمر قضاة تجديد الحبس «الفردي» وقضاة الأمور الوقتية «عادية وأسرة» والتوثيقات ودائرة جنح 42 بمباشرة أعمالهم وفقا لقرارات المحكمة الكلية أرقام 25 و26 و28 لسنة 2020.

ودعا إدارتي كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة إلى مخاطبة القطاعات والإدارات المختصة بوزارة العدل لاتخاذ اللازم نحو وضع وتنفيذ الآلية المناسبة لضمان توافر الاشتراطات الصحية الاحترازية وتعقيم قاعات المحاكم وغرف المداولة قبل وبعد انعقاد الجلسات، وكذا تنظيم منع دخول غير أطراف القضايا أو وكلائهم قانونا.