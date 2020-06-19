القوى العاملة تطلق خدمة لحجز المواعيد.. إلكترونيًا

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى عن جاهزية الهيئة لإطلاق خدمة حجز المواعيد، فور انطلاق المرحلة الثانية وتزامنا مع عودة الحياة إلى طبيعتها وخلال الفترة التي يتخللها استقبال جمهور العملاء .

وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للقوى العاملة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتنظيم عملية استقبال العملاء بما يضمن جودة تقديم الخدمة بالأحقية مع الحفاظ على وقت العميل ، ومواكبة للتوصيات الخاصة بتطبيق سياسة التباعد الجسدي وعدم التزاحم في ظل أزمة فايروس كوفيد 19، بحيث ستشمل الخدمة مراجعة جميع المباني التابعة للهيئة والمعنية باستقبال جمهور العملاء بما في ذلك المبنى الرئيسي-الرقعي .

وأكد الموسى على أن الاستقبال وتقديم الخدمة محصورا فقط على اصحاب المواعيد المحجوزة مسبقا والموثقة باستلام الـ QR Code أو رسالة تأكيد الموعد، وتعتذر الهيئة عن استقبال من لم يتم تحديد موعد موثق له تحت أي ظرف من الظروف ، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني: ‏www.manpower.gov.kw.