عودة استلام دفاتر السيارات بداية من الأحد ولا غرامات تأخير

تعلن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ، أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ بأستئناف العمل الجزئي التدريجي في أقسام تراخيص المركبات فقط الأحد الموافق 21-6-2020 طوال ايام الاسبوع من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا في جميع المحافظات » وذلك لتجديد المركبات المنتهي تأمينها من تاريخ 2020/3/12 حتى تاريخة فقط .

ويقتصر استقبال المراجعين في اقسام تراخيص المركبات ، لتجديد المركبات المنتهي تأمينها ، والتي يشملها قرار الإعفاء من الفحص الفني بشرط وجود أوراق التأمين ويكون التجديد اختياري لمن يرغب .

علما بانه لن يترتب على عدم التجديد في الوقت الحالي دفع اي غرامات .

كما تدعو الاداره جميع المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية .